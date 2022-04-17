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Факты / Украина / Общество

Украина не откажется от территорий на востоке, чтобы завершить войну с РФ — Зеленский

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Володимир Зеленський

Украина не откажется от своих территорий на востоке, чтобы прекратить войну с Россией. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что украинские военные готовы бороться с российскими захватчиками на Донбассе в битве, которая, по его словам, может повлиять на ход всей войны.

В комментарии журналисту Джейку Тапперу Зеленский сказал, что у Украины нет гарантий, что РФ снова не попытается захватить Киев, в случае, если ей удастся взять Донбасс.

— Поэтому для нас очень важно удержать их, отстоять свою позицию, потому что это сражение может повлиять на ход всей войны. Я не доверяю военному и политическому руководству России, – сказал Зеленский.

Он отметил, что то, что военные РФ убегали с севера Украины, не означает, что “если они захватят Донбасс, то дальше не пойдут в Киев”.

Зеленский заявил, что лидерам стран мира нужно быть готовыми к применению Россией оружия массового поражения, а именно – тактического ядерного оружия.

В комментарии CNN он подчеркнул, что на этот счет должны беспокоиться все страны.

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Источник: CNN

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