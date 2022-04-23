Украина станет самым защищенным государством Европы – Зеленский

В перспективе Украина станет самым защищенным государством Европы — наши граждане должны быть готовы к тому, что нужно защищать свои дома.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

– Все украинцы, особенно оставшиеся в государстве, большинство украинцев, более 90% – не просто готовы, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством. Мы уже такое государство. Мы должны знать, что нам придется защищать свою землю. И это не значит, что нам придется воевать, мы будем самыми опытными. Относительно вопроса безопасности – мы будем самым защищенным государством Европы. Это реалии, с которыми у нас соседство, – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что должен встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы завершить полномасштабную войну.

— По поводу встречи с президентом РФ — я не хочу, я должен встречаться с президентом РФ, если мы хотим дипломатическим путем решать вопросы, — убежден глава государства.