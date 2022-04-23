Україна стане найзахищенішою державою Європи – Зеленський

У перспективі Україна стане найзахищенішою державою Європи – наші громадяни мають бути готовими до того, що потрібно обороняти свої домівки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

– Всі українці, особливо ті, хто залишився в державі, більшість українців, понад 90% – не просто готові, у нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою. Ми вже така держава. Ми повинні знати, що нам доведеться захищати свою землю. І це не значить, що нам доведеться воювати, ми будемо найдосвідченішими. Щодо питання безпеки – ми будемо найзахищенішою державою Європи. Це реалії, з якими у нас сусідство, – заявив Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що мусить зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб завершити повномасштабну війну.

– Щодо зустрічі з президентом РФ – я не хочу, я мушу зустрічатись з президентом РФ, якщо ми хочемо дипломатичним шляхом розв’язувати питання, – переконаний глава держави.