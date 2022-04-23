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Факти / Україна / Політика

Якщо відбудеться “референдум” на окупованих територіях, Україна вийде з переговорів з РФ – Зеленський

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

У разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Україна вийде з будь-яких переговорних процесів з країною-агресором.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, коментуючи наміри російських найманців провести фейковий референдум у Херсоні.

– Якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках – Україна вийде з будь-яких переговорних процесів. Але наші люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у Херсоні, в області, Запорізькій області, на сході держави – всі повинні знати, не допомагати окупантам, – заявив президент України.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна стане найзахищенішою державою Європи.

– Всі українці, особливо ті, хто залишився в державі, більшість українців, понад 90% – не просто готові, у нас немає іншого виходу. Ми будемо такою державою. ми вже така держава. Ми повинні знати, що нам прийдеться захищати свою землю. І це не означає, що нам доведеться воювати, ми будемо найдосвідченішими. Щодо питання безпеки – ми будемо найзахищенішою державою Європи. Це реалії, з якими у нас сусідство, – вважає Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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