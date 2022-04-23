Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина вернет все земли, которые оккупировала армия Российской Федерации, как только получит все необходимое оружие.

— Все, что они прорвут и все что они, не дай Бог, оккупируют – мы все вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно будет и его будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована. Ежедневно мы можем отдать, к сожалению, какую-то территорию, но ночью или на следующий день мы возвращаем эти города, городки и идем вперед. Мы не возвращаем те города, где у нас нет поддержки, о которой мы говорим публично, – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что видит изменения в отношении западных партнеров по поводу поставки оружия Украине.

— Особенно я вижу изменения в скорости от США. И если эта скорость будет наращиваться так же, как нам обещают, если шаги будут совпадать со словами как у любого порядочного человека и лидера, мы будем быстрее деоккупировать наши территории, — добавил президент.

Глава страны отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Мариуполе.

– Сегодня один из самых сложных дней в обороне Мариуполя. Враг стреляет из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов. У меня последний сигнал был от азовцев час назад. Как только мы туда дойдем – мы все решим, а пока мы предлагаем обмен раненых, – сказал Зеленский.