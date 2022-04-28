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Факти / Україна / Політика

Якщо українці гідні вмирати за європейські цінності, то вони гідні стати частиною ЄС – Гончаренко

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Олексій Гончаренко - фото УНІАН

Народний депутат України Олексій Гончаренко під час сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) закликав європейських колег та парламентарів підтримати Україну.

Гончаренко розповів про жахи, які відбуваються в Україні, та закликав парламентарів усіх країн підтримати вступ України до ЄС.

– Коли я зараз чую звук літака – я думаю, що це ракета. Сьогодні вранці мене розбудив якийсь шум на вулиці: я думав, вибух – а то сміття забирали на вулиці. Так ми травмовані, – зазначив Гончаренко.

Нардеп додав, що сьогодні українці платять життям, щоб у Європи не було такого досвіду!

– Підтримайте Україну на нашому європейському шляху. Якщо ми гідні вмирати за європейські цінності, то може, ми гідні й стати частиною європейської політичної родини? – наголосив Гончаренко.

Гончаренко закликав присутніх допомагати та підтримувати Україну, адже лише разом можна зупинити зло.

– Будьте пліч-о-пліч з нами, і ми зупинимо зло! Якщо ні – він піде далі! А ви також будете плутати звук літака зі звуком ракети. Я цього не хочу. Зупинимо це вже! – закликав Гончаренко.

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