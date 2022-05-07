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Факти / Україна / Політика

Україна розглядає усі можливі сценарії та провокації від РФ 9 травня – Маляр

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Україна розглядає усі можливі сценарії та провокації від РФ 9 травня – Маляр

Україна готується до усіх можливих сценаріїв та провокацій від РФ на 9 травня.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Основне, що потрібно показати Путіну – це чому він повномасштабно вторгся в Україну, бо в меншій мірі, він зробив це у 2014-му році. Війна триває з 2014 року. Зараз потрібно буде пояснювати російським громадянам, заради чого були усі ці руйнування та заради чого були більше 20 тис. жертв російських солдат, – зазначила Маляр.

Маляр додала, що пояснення та мотивацію цієї війни РФ знайде. Проте, що власне це буде – різниці немає.

– Головне, що ми розуміємо мотивацію. Усі дії та усе, що він скаже немає ніякого значення. По факту, війна іде, запекла війна. По суті, багато дій непередбачувані, тому ми розглядаємо усі сценарії, – каже Маляр.

У свою чергу, Маляр зазначила, що навіть коли Путін визнає війну, ситуацію це не сильно змінить.

– Згідно резолюції ООН про агресію, немає значення оголошували чи не оголошували війну. Це визначається міжнародним правом по факту. Якщо є факт вторгнення іноземних військ на територію держави і, якщо є факт тимчасової окупації, це вже називають війною. Тут не має значення оголосить він війну чи ні, визнає чи ні, – наголосила Маляр.

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