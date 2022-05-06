Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о десоветизации украинского законодательства.
Депутаты одобрили законопроект 21 апреля.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Теперь в украинском законодательстве нет:
- упоминания о победах Великой Октябрьской социалистической революции;
- стремления воплощать в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества;
- ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других товарищей.
Также законом отменили 1 200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской СРР).
Кроме того, Кабмину дали поручение в течение трех месяцев провести десоветизацию среди своих нормативно-правовых документов, а также наработать новый Трудовой, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.
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