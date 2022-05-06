Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
223 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал законопроект о десоветизации законодательства Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Верховна Рада

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о десоветизации украинского законодательства.

Депутаты одобрили законопроект 21 апреля.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Теперь в украинском законодательстве нет:

  • упоминания о победах Великой Октябрьской социалистической революции;
  • стремления воплощать в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества;
  • ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других товарищей.

Также законом отменили 1 200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской СРР).

Кроме того, Кабмину дали поручение в течение трех месяцев провести десоветизацию среди своих нормативно-правовых документов, а также наработать новый Трудовой, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Сейчас смотрят
Читайте
Список будет широким: Ермак о странах, готовых быть гарантами безопасности Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка