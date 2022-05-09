Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что наши защитники будут приоритетной категорией в обеспечении жильем населения.

Об этом она рассказала в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, в этом году правительство должно было закрыть полностью очереди для ветеранов, являющихся перемещенными лицами.

– Была большая победа, когда мы при поддержке руководства государства одержали соответствующую субвенцию в государственном бюджете. В то же время, мы понимаем, что потребность в жилье охватит гораздо более широкие круги населения Украины, чьи дома уничтожил враг, – отметила Юлия Лапутина.

Сейчас с рядом министерств была создана совместная рабочая группа, которая работает над тем, как моделировать жилищную политику, чтобы после победы Украины в войне был эффективный механизм первоочередного предоставления жилья ветеранам.

— Должно быть справедливое распределение жилья в будущем, особенно в отношении людей, которые восемь лет стоят в очереди, особенно для тех, кто является переселенцем. С другой стороны, многие гражданские остались без жилья, также без жилья остались многие военные, которые сейчас служат. Кроме того, будут двойные статусы, когда человек был участником АТО, стал переселенцем, сейчас пошел на широкомасштабную войну, а семья вынуждена переселиться, – сказала Юлия Лапутина.

По ее словам, по-прежнему приоритетным вопросом для власти остается обеспечение жильем всей очереди военных.

Фото: Генштаб ВСУ