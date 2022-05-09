Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявила, що наші захисники будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.

Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За її словами, цього року уряд мав закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами.

– Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог, – зазначила Юлія Лапутіна.

Наразі із низкою міністерств створили спільну робочу групу, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги України у війні був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

– Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які вісім років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім’я змушена переселитися, – сказала Юлія Лапутіна.

За її словами, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

Фото: Генштаб ЗСУ