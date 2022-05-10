Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Йому було 88 років.

Про це повідомили Українські новини з посиланням на джерело в сімейному колі.

Ким був Леонід Кравчук

Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року в Рівненській області, яка на той момент входила до складу Польщі.

Майбутній політик рано залишився без батька: Макар Кравчук загинув на війні у 1944 році, його поховали у братській могилі на території Білорусі.

За спеціальністю Леонід Кравчук був бухгалтером. У 1958 році здобув спеціальність викладача суспільних наук, що збіглося у часі зі вступом до лав КПРС.

У комуністичній партії Леонід Кравчук особливу увагу приділяв питанням пропаганди.

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Зокрема, він виступав за проведення “ідеологічних заходів” проти греко-католицької церкви в західних областях УРСР, а наприкінці 1980-х років активно підтримував заборону Народного Руху України.

На момент розвалу СРСР Леонід Кравчук обіймав посаду голови Верховної Ради України.

Згодом він стане одним із головних учасників історичної зустрічі у Біловезькій Пущі.

Перший президент

На перших президентських виборах України Леонід Кравчук переміг у першому турі з рекордним результатом – понад 60% голосів.

Готуючись до виборів, він ще наприкінці серпня 1991 року залишив лави КПУ і балотувався як безпартійний.

Його головний опонент – В’ячеслав Чорновіл – зумів набрати лише 23,27% голосів виборців.

На думку експертів, найголовнішим політичним рішенням Леоніда Кравчука на посаді президента стало підписання договору про відмову від ядерної зброї.

Цікавий факт: зважаючи на важкі перші роки української незалежності, на честь прізвища президента назвали тачки-кравчучки – чи не найпопулярніший предмет побуту 1990-х років.