На 74 году жизни скончалась первый министр культуры Украины Лариса Хоролец.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

— Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первого министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматург, актриса, — отметили в министерстве.

Хоролец была министром культуры УССР с 7 июля 1991 года, а с 24 августа — министром культуры Украины. На этой должности работала по 17 ноября 1992 года.

После была гендиректором центра Украинский дом при Кабмине, возглавляла Фонд национального возрождения. Была членом президиума Национального совета Конгресса украинской интеллигенции, главой комиссии по культуре, атташе по культуре посольства Украины в Германии.

С 2017 года была постоянным бессменным главой жюри Всеукраинского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества Гранд-талант.

Фото: Минкульт