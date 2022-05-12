Оккупанты обстреляли Кременчуг. Четыре ракеты попали в Кременчугский НПЗ.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

— Четыре прилета опять по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия! — написал Лунин.

Лунин добавил, что от восьми до 12 российских ракет ударили по Кременчугу.

— По НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия! — добавил Лунин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.