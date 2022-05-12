Оккупанты обстреляли Кременчуг. Четыре ракеты попали в Кременчугский НПЗ.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.
— Четыре прилета опять по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Детали позже. Не оставляем укрытия! — написал Лунин.
Лунин добавил, что от восьми до 12 российских ракет ударили по Кременчугу.
— По НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия! — добавил Лунин.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 78-е сутки.
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