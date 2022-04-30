В субботу, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

О подробностях украинский лидер проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте.

По словам Зеленского, темами переговоров были оборонное сотрудничество, будущее членство Украины в Евросоюзе и расследование преступлений российских войск в нашем государстве.

– Продолжил диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по оказанию помощи в расследовании преступлений РФ, – подчеркнул Зеленский.

Продовжив діалог з Президентом ???????? @EmmanuelMacron. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху ???????? до членства в ????????. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати ???????? воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу ???????? місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

По информации французского телеканала BFM TV, во время переговоров Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь нашей стране. Речь идет, в частности, о поставках оружия.

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Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил за уже присланные “615 тонн материалов”.

Кроме того, Макрон пообещал Зеленскому, что Франция и дальше будет помогать собирать доказательства военных преступлений, совершенных российскими войсками на территории Украины. Речь идет о продолжении миссии французских экспертов по сбору улик, чтобы в будущем привлечь виновных к ответственности.

Как известно, в начале апреля Франция отправила в Украину отряд технических и научных жандармов для помощи в расследовании преступлений РФ.

Еще одной темой переговоров была продолжающаяся военная агрессия РФ. Президент Франции подтвердил “свою глубокую обеспокоенность” продолжением российских бомбардировок в Украине.

Макрон отметил, что особую обеспокоенность вызывает ракетный удар РФ по Киеву во время визита в столицу Украины генсека ООН Антониу Гутерриша, а также чрезвычайно сложная ситуация в Мариуполе, несмотря на неоднократные призывы Парижа к Владимиру Путину соблюдать международное гуманитарное право.

Во время переговоров Макрон подтвердил свое желание активно работать над “восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины”. Он также напомнил о готовности Франции внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности для Украины.