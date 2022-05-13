Президент України Володимир Зеленський розповів, що лідер Франції Еммануель Макрон пропонував піти на деякі поступки щодо українського суверенітету, щоб тим самим допомогти Кремлю “зберегти обличчя”.

Про це глава держави поінформував в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1. Таким чином український лідер прокоментував заяви Макрона, що принижувати агресора небезпечно.

– Ми не повинні шукати вихід для РФ, і Макрон дарма це робить. Я вважаю, що він має чудовий досвід: доки РФ сама не захоче і не зрозуміє, що їй це (припинення війни, – Ред.) потрібно, вона не шукатиме жодного виходу. Може, Еммануель щось знає більше… Він хотів знайти певні результати в посередництві між нами (Україною та РФ, – Ред.), але не знайшов. І не з нашого боку, а з боку РФ. А мені пропонувати якісь речі, пов’язані з поступками щодо нашого суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну – це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території, – наголосив Зеленський, додавши, що така позиція є несправедливою.

Зеленський зазначив, що європейські лідери протягом років шукали підхід до РФ та господаря Кремля Путіна. Він порівняв цю ситуацію із нацистською Німеччиною та нацистським злочинцем Адольфом Гітлером, якому світові лідери свого часу “дали можливості думати про новий розподіл світу”.

Зеленський наголосив, що Гітлер вчинив злочини не через те, що Німеччина відчувала себе слабкою та приниженою після поразки в Першій світовій війні, а тому, що йому це дозволили.

Президент додав, що в день повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, Росія продемонструвала, що їй байдуже до якихось поступок: якщо агресор захоче забрати чиюсь територію, він це зробить.

– І не треба зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, і я його підтримував. Але без усіляких кроків у бік, історія цього не пробачає. Тільки кроки вперед, якщо ти хочеш повернути своє, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що деякі лідери Європи вважають раціональним пошук певних “шляхів до Путіна”.

Зараз дивляться

– Але ви мене зрозумійте: ми їх шукаємо багато років. І сьогодні на цих шляхах трупи наших людей. Такі криваві шляхи до Путіна я шукати я не готовий, – повідомив український лідер.

Зеленський додав, що Путіну навряд чи вдасться зберегти обличчя, зважаючи на повномасштабну війну в Україні.

Нещодавно Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Еммануелем Макроном. Темами обговорення були оборонна співпраця, майбутнє членство України в Євросоюзі, а також розслідування злочинів російських військ в нашій державі.

Президент Франції пообіцяв Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу нашій країні.