Припинення вогню без відведення російських військ не буде – Подоляк

Травень, 17 в 20:41

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про неприпустимість припинення вогню без відведення російських військ.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Подоляк пояснив, що Росія вимагає припинення вогню, проте без відведення своїх військ.

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– Справді, кажуть: давайте припинимо вогонь, перестанемо стріляти. Але вони кажуть про це без відведення російських військ. А це як? Тобто, на тій позиції, де сьогодні стоять російські військові, ми припинимо вогонь — так вони цього й хотіли. Тому що потім вони контролюватимуть частину території України. А нам це не потрібно. Тому що і це ключове “рускій мір” не сприймається в Україні. Це не 2014 рік. Наші люди просто не перетравлюють росіян. Особливо у східних та південних регіонах, – заявив Подоляк.

Подоляк також наголосив, що Україна поступово звільнятиме тимчасово зайняті окупантами регіони. За його словами, зараз це ключове завдання.

– Я хочу, щоб європейські партнери розуміли, що ціна за війну для України дуже велика. У нас убито багато цивільних. І не просто вбито, а закатовано цинічно. Тому що це була філософія РФ: прийти в Україну і цинічно вбивати людей, не просто вбивати, а цинічно це робити, масово — ґвалтувати… Для нас тепер неприйнятно віддати щось РФ і сказати: “А, ну так, це була якась легка війна”. Це неможливо, – сказав він.

Нагадуємо, що 16 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув можливі поступки Росії для припинення вогню.