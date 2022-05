Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры ускорить поставки Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня и другое вооружение.

Об этом глава МИДа написал в Twitter.

По словам Кулебы, сейчас на Донбассе очень тяжелая ситуация — там идет беспощадная битва, крупнейшая на Европейском континенте со времен Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что Украина все еще не имеет необходимого вооружения, чтобы обороняться и отвоевывать свои же территории.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022