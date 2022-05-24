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Факты / Украина / Политика

На Донбассе — беспощадная битва: Кулеба призвал Запад ускорить поставки РСЗО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны-партнеры ускорить поставки Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня и другое вооружение.

Об этом глава МИДа написал в Twitter.

По словам Кулебы, сейчас на Донбассе очень тяжелая ситуация — там идет беспощадная битва, крупнейшая на Европейском континенте со времен Второй мировой войны.

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Он подчеркнул, что Украина все еще не имеет необходимого вооружения, чтобы обороняться и отвоевывать свои же территории.

— Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии, БТР, — отметил министр иностранных дел.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк считают, что Украине очень нужны тяжелые реактивные системы залпового огня, при помощи которых мы сами сможем деблокировать Черное море.

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