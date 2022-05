Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Збройним силам України реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, зараз на Донбасі дуже важка ситуація – там триває жорстока битва, найбільша на Європейському континенті з часів Другої світової війни.

Він наголосив, що Україна все ще не має необхідного озброєння, щоб оборонятися та відвойовувати свої ж території.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022