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Факти / Україна / Політика

На Донбасі – нещадна битва: Кулеба закликав Захід прискорити постачання РСЗВ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Збройним силам України реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, зараз на Донбасі дуже важка ситуація – там триває жорстока битва, найбільша на Європейському континенті з часів Другої світової війни.

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Він наголосив, що Україна все ще не має необхідного озброєння, щоб оборонятися та відвойовувати свої ж території.

– Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР, – зазначив міністр закордонних справ.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк вважають, що Україні дуже потрібні важкі реактивні системи залпового вогню, за допомогою яких ми самі зможемо деблокувати Чорне море.

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