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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни-партнери прискорити постачання Збройним силам України реактивних систем залпового вогню та іншого озброєння.

Про це глава МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, зараз на Донбасі дуже важка ситуація – там триває жорстока битва, найбільша на Європейському континенті з часів Другої світової війни.

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Він наголосив, що Україна все ще не має необхідного озброєння, щоб оборонятися та відвойовувати свої ж території.

– Закликаю партнерів прискорити постачання озброєння та боєприпасів, особливо РСЗВ, далекобійної артилерії, БТР, – зазначив міністр закордонних справ.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк вважають, що Україні дуже потрібні важкі реактивні системи залпового вогню, за допомогою яких ми самі зможемо деблокувати Чорне море.