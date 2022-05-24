Возвращение к переговорам с РФ возможно при одном условии – Зеленский

Май, 24 в 19:51

Возобновление переговоров с Россией возможно только в случае возвращения Украине территорий, захваченных страной-агрессором после 24 февраля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

– Мы вернем территории государства по состянию на 24 февраля, а затем сядем за стол переговоров с Россией, – отметил он.

По его словам, настоящей победой для украинцев будет возвращение всех оккупированных территорий, однако сейчас главное – освободить те, которые были захвачены РФ за три последних месяца.

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Зеленский также поблагодарил Японию за поддержку:

– Важно объединиться в четверку, в рамки четырех стран – Японии, США, Австралии и Индии, чтобы послать сигнал другим странам, – сказал президент.

Накануне во время общения с гостями форума в Давосе Владимир Зеленский сказал, что готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если в повестке дня будет рассмотрен вопрос прекращения войны в Украине.

Он отметил, что не воспринимает встреч с какими-либо посредниками, и если будет один вопрос – прекращение войны.