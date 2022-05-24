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Факти / Україна / Політика

Повернення до переговорів з РФ можливе за однієї умови – Зеленський

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Відновлення переговорів з Росією можливе лише у разі повернеться Україні територій, захоплених країною-агресором після 24 лютого.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

– Ми повернемо території держави на 24 лютого, а потім сядемо за стіл переговорів з Росією, – зазначив він.

За його словами, справжньою перемогою для українців буде повернення усіх окупованих територій, проте зараз головне – звільнити ті, які було захоплено РФ за три останні місяці.

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Зеленський також подякував Японії за підтримку:

– Важливо об’єднатися у четвірку, у рамки чотирьох країн – Японії, США, Австралії та Індії, щоб надіслати сигнал іншим країнам, – сказав президент.

Джерело: NHK
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