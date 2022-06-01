Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой — Зеленский

Май, 31 в 22:41

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время уже существует конкретика по поводу шестого санкционного пакета Европейского Союза против России.

— Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже ясны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора, – заявил глава государства.

Также украинский лидер указал, что сейчас мы ожидаем отключения одного из крупнейших российских банков – Сбербанка – от SWIFT в рамках шестого санкционного пакета.

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– Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой. В конце концов, не должно остаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, в обращении президент упомянул и свои переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

– Готовим и решения для более эффективного управления процессами на границе наших государств. В частности, общий таможенный контроль, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский президент также пристыдил умников, пытающихся указывать ВСУ, как нужно воевать.

– Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту, — подчеркнул президент.

Он указал на сложную ситуацию в Северодонецке, Лисичанске, Курахово.

— На Херсонском направлении есть определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово. В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве, — добавил украинский лидер.