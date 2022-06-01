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Факти / Україна / Політика

Маємо конкретику щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ – звернення Зеленського

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині вже існує конкретика щодо шостого санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії за цю війну.

– Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакета, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору, – заявив очільник держави.

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