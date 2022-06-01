Маємо конкретику щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ – звернення Зеленського

Травень, 31 в 22:41

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині вже існує конкретика щодо шостого санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії за цю війну.

– Його затвердження й набрання ним чинності триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакета, а головне – його напрямок. Європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору, – заявив очільник держави.