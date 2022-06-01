Большую часть Северодонецка контролируют российские оккупанты — глава ОВА
Большую часть города Северодонецк Луганской области контролируют российские оккупанты, однако город не оцеплен, и для этого нет предпосылок.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Областной центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит, — отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Более того, из-за постоянных обстрелов в город невозможно доставить гуманитарные грузы или эвакуировать людей.
Фото: Сергей Гайдай