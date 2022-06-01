Май, 31 в 21:28

Большую часть города Северодонецк Луганской области контролируют российские оккупанты, однако город не оцеплен, и для этого нет предпосылок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Областной центр приближается к уровню разрушений Рубежного и Попасной. В городе критическая инфраструктура разрушена почти на 100%, повреждено 90% жилищного фонда, из них 60% критически, то есть восстановлению не подлежит, — отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сейчас смотрят

Более того, из-за постоянных обстрелов в город невозможно доставить гуманитарные грузы или эвакуировать людей.

Фото: Сергей Гайдай