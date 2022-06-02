На поле боя Украины сейчас решается судьба Европы: Зеленский на форуме в Братиславе

Июнь, 02 в 18:57

В выступлении на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе (Словакия) президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров к единству в противостоянии российской агрессии.

– Мы должны ответить на все вызовы и опасности, которые создала Российская Федерация против нас с вами. Политика, экономика, военная сфера, продовольствие, экология, миграция – нет такой отрасли нашей жизни, в которой не было бы катастрофы, кризиса или угрозы катастрофы или кризиса в результате действий России, – подчеркнул глава государства.

По его словам, качество этих ответов зависит только от единства Европы, а любое разделение – это шанс для России продолжать агрессивную политику.

– Я верю, что вы это понимаете. А значит, верю, что мы сможем оградить наш континент и наших людей от всего того, что нам сегодня грозит. Но также должны думать и о завтрашнем дне. О том, что будет после победы, мы очень верим в победу вместе с вами, над тиранией. Именно поэтому Украина уже работает над масштабной инициативой United 24, — подчеркнул Зеленский.

Он объяснил, что она позволит защищать Украину и другие государства от угрозы вооруженной агрессии, от стихийных бедствий и всего, что может разрушить жизнь.

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– Наша цель сделать так, чтобы за 24 часа каждое государство, нуждающееся в помощи, могло ее получить. На сегодняшний день в мире нет такого инструмента, к сожалению. Хотя очевидно, что есть необходимость в нем, – считает президент.

Он призвал ознакомиться с тем, как работает первый элемент этой будущей инфраструктуры – фандрейзинговая платформа, позволяющая аккумулировать средства из разных источников, в том числе оборонных, инфраструктурных, медицинских, социальных.

– Обратите внимание на украинские предложения. Но не забывайте, что всех нас пытается уничтожить государство, для которого что угодно – это оружие или путь для агрессии, в том числе и ваш мирный прекрасный Дунай. Защищайте нас! Защищайте себя! – отметил Зеленский.

Президент также считает, что Европа должна активнее поддерживать Украину.

– Мы благодарны за помощь, которую уже получаем. Но снабжение оружием нужно наращивать. Поскольку именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения. И именно сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Именно сейчас, именно в эти дни, когда Россия проигрывает в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетия вперед, – подытожил глава государства.