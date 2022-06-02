На полі бою України зараз вирішується доля Європи: Зеленський на форумі в Братиславі

Червень, 02 в 18:57

У виступі на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі (Словаччина) президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів до єдності у протистоянні російській агресії.

– Ми маємо надати відповіді на усі виклики та небезпеки, які створила Російська Федерація проти нас з вами. Політика, економіка, військова сфера, продовольство, екологія, міграція – немає такої галузі нашого життя, в якій не було би катастрофи, кризи чи загрози катастрофи або кризи внаслідок дій Росії, – наголосив глава держави.

За його словами, якість цих відповідей залежить лише від єдності Європи, а будь-яке розділення – це шанс для Росії продовжувати агресивну політику.

– Я вірю, що ви це усвідомлюєте. А отже, вірю, що ми зможемо захистити наш континент і наших людей від усього того, що сьогодні нам загрожує. Але також маємо думати і про завтрашній день. Про те, що буде після перемоги, ми дуже віримо у перемогу разом з вами, над тиранією. Саме тому Україна вже працює над масштабною ініціативою United 24, – наголосив Зеленський.

Він пояснив, що вона дозволить захищати Україну та інші держави від загрози збройної агресії, від стихійного лиха та усього, що може зруйнувати життя.

Зараз дивляться

– Ми маємо на меті зробити так, щоб за 24 години кожна держава, яка потребує допомоги, могла її отримати. На сьогодні в світі немає такого інструменту, на жаль. Хоча очевидно, що є потреба у ньому, – вважає президент.

Він закликав ознайомитися з тим, як працює перший елемент цієї майбутньої інфраструктури – фандрейзингова платформа, яка дозволяє акумулювати кошти з різних джерел, зокрема оборонних, інфраструктурних, медичних, соціальних.

– Зверніть увагу на українські пропозиції. Та не забувайте, що нас усіх намагається знищити держава, для якої будь-що – це зброя або шлях для агресії, зокрема й ваш мирний і прекрасний Дунай. Захищайте нас! Захищайте себе! – зазначив Зеленський.

Президент також вважає, що Європа має активніше підтримувати Україну.

– Ми вдячні за допомогу, яку вже отримуємо. Але постачання зброї потрібно нарощувати. Бо саме на полі бою в Україні вирішується, чи збережеться свобода в Європі для усіх народів без виключення. І саме зараз на полі бою в Україні – ситуація, яка може забезпечити перелом у протистоянні. Саме зараз, саме у ці дні, коли Росія програє у війні проти України, свобода європейців переможе на десятиліття вперед, – підсумував глава держави.