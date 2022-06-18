Июнь, 18 в 14:39

Украина сможет возобновить переговоры со страной-агрессором Россией по поводу прекращения полномасштабной войны в конце августа, после контрнаступлений украинской армии. В таких условиях Киев будет проводить переговоры с усиленной позиции.

Такое мнение выразил в комментарии Голосу Америки народный депутат, глава фракции Слуга народа и глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия.

– Конец августа (вероятное возобновление переговоров, – Ред.)… Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, что мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах, — подчеркнул Арахамия.

По словам Арахамии, сейчас украинская сторона не рассматривает возможность возобновления переговоров с РФ по прекращению войны. По крайней мере, до момента, пока Украина не укрепит силы. Нардеп уточнил, что минимальное соглашение с РФ может быть рассмотрено в случае возвращения оккупантов на позиции по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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– Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля, — заявил Арахамия.

После этого, по мнению украинской стороны, можно будет начать переговоры о возвращении всех суверенных территорий Украины, включая временно оккупированный Крым и территории Донбасса.

– Мы могли бы рассмотреть какое-то политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом, – рассказал Арахамия.

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили — і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Про це нам розповіли учасники перерговірної групи з Росією — Давид Арахамія та Рустем Умеров. pic.twitter.com/KtHYyY2cNB — Голос Америки Українською (@holosameryky) June 18, 2022

Как объяснил еще один участник переговорной группы с РФ, нардеп Рустем Умеров, пока Украина не укрепит позиции, переговоры с российской стороной происходят по двум направлениям: гуманитарному и продовольственной безопасности.

Гуманитарное направление касается обмена пленных; эвакуации мирных граждан с временно оккупированных РФ территорий Украины; возвращения военнослужащих, эвакуированных с мариупольского завода Азовсталь. Нардеп отметил: по последнему вопросу о возвращении военных украинская сторона надеется скоро увидеть прогресс.

Что касается продовольственной безопасности, речь идет о разблокировании портов и возобновлении экспорта зерна из Украины. По словам Умерова, сейчас раздаются предложения о возможной встрече сторон и посредников, например, в Турции, с участием Украины и ООН.

Кое-кто предлагает организовать международное сопровождение кораблей из портов Украины. Однако в Киеве настаивают, что РФ для этого должна выполнить ряд ключевых условий.

– Если российские корабли не перейдут несколько восточнее Крыма и Севастополя, и стопроцентно не предоставят гарантий того, что они не будут бомбить гражданские корабли, то нет смысла вообще встречаться. Только после этого можно будет обсуждать безопасные маршруты и пути подхода к нашим портам… Наше видение, чтобы у нас было вооружение и у нас был свой коридор, — отметил Умеров.

Нардеп заверил, что страны-партнеры не заставляют Украину идти на какие-либо уступки России, а, наоборот, способствуют укреплению позиций Киева за столом переговоров. В частности, проходят переговоры о дальнейшем предоставлении оружия нашему государству.

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что украинские власти рассматривают два варианта развития событий в войне с РФ. Речь идет о задачах “минимум” (возвращение оккупантов к позициям, которые они занимали по состоянию на 24 февраля) и “максимум” (восстановление территориальной целостности Украины).

А президент Украины Владимир Зеленский на днях подчеркивал, что Россия сейчас стремится только к продолжению войны, и она должна понять, что альтернативы миру нет. Глава государства отметил, что цель РФ – сломать Украину и всю Европу.