Червень, 20 в 17:20

Українська влада не допускає можливості досягнення якоїсь компромісної угоди із країною-агресором Росією (Мінська-3).

Про це розповів в одному з інтерв’ю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання, за яких умов можливе відновлення переговорів із РФ у їх політико-дипломатичній частині.

Керівник ОПУ наголосив, що для України є принциповими такі позиції: припинення війни, виведення військ РФ з території нашої держави, а також відновлення територіальної цілісності.

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Він додав, що позиції України на таких переговорах буде визначати і ситуація на фронті.

– Умови (для поновлення переговорів з РФ, – Ред.) не змінилися. Для нас є принциповим припинення війни, виведення російських військ і відновлення нашої територіальної цілісності. Як тільки ми будемо бачити, що вони готові, дійсно готові це обговорювати… Президент багато разів говорив і залишається на тій же позиції, що готовий до таких перемовин. Але ми ж розуміємо, що момент цих перемовин також буде визначатися на фронті, тому головне сьогодні те, що відбувається там, – зазначив Єрмак.

Він також запевнив, що серед української влади немає людей, які допускали б варіант Мінська-3.

– Ні, точно не допускаємо. В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя, людей, які б таке допускали (Мінськ-3, – Ред.), в нашій команді немає… Не ми починали цю війну, але це наша трагедія, ми втратили людей, наші міста зруйновані. Тому з нашого боку компромісів точно не буде, – заявив Єрмак.

Він також висловив думку, що в переговорах з Росією щодо припинення війни посередники не зможуть відіграти якусь ключову роль. А тому найголовніші питання будуть вирішуватися “шляхом прямих перемовин на найвищому рівні”.

Днями нардеп, голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори з Росією щодо припинення повномасштабної війни наприкінці серпня, після контрнаступів української армії. Київ зможе проводити переговори з посиленої позиції.

Зараз же переговори з російською стороною відбуваються за двома напрямками: гуманітарним (звільнення полонених, евакуація мирних людей) та продовольчої безпеки (розблокування портів та відновлення експорту українського зерна).