Май, 30 в 18:22

Украина не может согласиться на какие-либо уступки РФ, поскольку компромиссный договор со страной-агрессором (условный Минск-3) приведет к новой войне.

Об этом рассказал в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

Он отметил, что для Киева неприемлем любой вариант уступок Москве. Подоляк уточнил, что в случае Минска-3 Россия начнет накапливать оружие, резервы и снова совершит нападение на Украину, но еще более кровавое.

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– Мы не можем пойти на Минск-3 – это очевидно. Потому что это билет на отложенную войну… Любой Минск-3 – отложенная на год война. И что это значит для нас? Гораздо больше жертв и гораздо больше рисков для существования Украины. Потому что РФ, если не проиграет, начнет накапливать оружие, готовить резервы, проведет работу над ошибками, уберет сегодня очень “эффективно” работающих генералов, возьмет молодых подполковников и полковников, понимающих, как воевать. И мы получим гораздо более кровавую войну через год. У нас нет шансов идти на компромиссы и уступки, — подчеркнул Подоляк.

Он снова заявил о недопустимости прекращения огня без вывода российских войск с территории Украины. Подоляк отметил, что в таком случае оккупанты будут окапываться, создавать фортификационные линии, и украинской армии потом будет сложно выбить их с территории нашего государства.

– Мы не можем согласиться на какой-либо ультиматум России, потому что это будет означать, что они побеждают. А любая даже маленькая победа РФ – это только эскалация. Россия – это экспансионистское государство, которое в принципе предлагает миру одну идею: мы зайдем на любую территорию и будем ее забирать или разрушать, — добавил Подоляк.

В этом контексте советник руководителя ОПУ прокомментировал некоторые заявления, которые в последнее время раздаются на Западе: по поводу уступок со стороны Украины в пользу РФ, в том числе и территориальных. Подоляк напомнил, что РФ имеет в западных странах свое “лобби” – как среди политиков, так и журналистов. Оно формировалось в течение двадцати лет, и на это Кремль потратил большие деньги.

Кроме того, по словам Подоляка, западные страны “хотят вернуться в довоенное время”, когда мир обсуждал “какие-то фиктивные проблемы безопасности”. Именно поэтому фактически раздаются предложения Украине капитулировать, чтобы “не увеличивать количество жертв и разрушений”.

Подоляк уточнил, что призывы к Украине “смириться” с потерей территорий раздаются только от некоторых западных политических групп, желающих вернуться в прошлое и “зарабатывать деньги, особенно теневые”.

Он заверил, что такие заявления не означают, что Европа откажется от поддержки Украины, поскольку общественное мнение стран Запада находится на стороне нашего государства.

– И у европейских политиков сегодня очень сложный выбор: они хотят вернуться в прошлое, но должны отвечать на запросы своего общества. А это общество говорит одну простую вещь: вы не можете больше иметь такие отношения с РФ, которые у вас были до войны, — объяснил Подоляк.

Он отверг сценарий, при котором страны-партнеры могли бы попытаться оказать давление на Украину, заставляя пойти на уступки РФ в обмен на дальнейшую военную и экономическую поддержку.

– Это невозможный сценарий. Для Запада прежде всего… Это разорвет их внутри. Потому что это будет вопрос предательства больших ключевых ценностей, и их общество этого не простит, – заявил Подоляк.

Недавно Михаил Подоляк подверг жесткой критике предложения некоторых участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые в кулуарах говорили о прекращении войны, чтобы продолжить вести бизнес с Россией. Он подчеркнул, что “Украина не торгует суверенитетом, чтобы кто-то мог наполнить свой кошелек”.