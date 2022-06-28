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Факты / Украина / Политика

Правосудие, децентрализация, статус Крыма: эксперты рассказали, какие изменения в Конституцию актуальны

Марта Бондаренко, редактор ленты
Конституція України

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Этот документ Верховная Рада приняла в 1996 году. Однако с тех пор Основной закон претерпел немало изменений. В то же время неизменным остается соблюдение положений Конституции, что и определяет государство как демократическое.

Факты ICTV пообщались с экспертами по поводу важных изменений, которые нужны нашей Конституции.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что украинская Конституция во время своего принятия была одной из самых демократических в Европе, а возможно, и в мире. Наше общество получило хорошую основу для построения демократической страны.

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Внесение изменений в Конституцию является естественным процессом, а правки в наш Основной закон были закономерными с учетом тех событий, которые происходили в стране.

– У нас было восемь попыток изменить Конституцию. Но они все, по большому счету, сводились к урегулированию в треугольнике президент – Верховная Рада – Кабинет министров. Здесь у нас остаются определенные проблемы, но не самой Конституции, а создания дополнительных законов, которые детализировали бы те или иные положения Конституции, — отмечает Рейтерович.

Он напоминает, что есть закон о Кабинете министров, о регламенте Верховной Рады, но на сегодня нет закона о полномочиях президента Украины.

— Президент имеет очень много неформальных полномочий, таких как право вето. Так вот в определенных моментах оно выглядит слишком прерогативой, особенно в парламентско-президентской республике, — отмечает Рейтерович.

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По мнению политолога, не менее важные изменения в Конституцию должны относиться к судебной ветви власти.

Законодателям также следует пересмотреть первую и третью статьи Основного закона относительно соответствия настоящему. В первую очередь это касается понятия социально-правового государства.

— Мы являемся правовым государством, но остаемся ли социальным. Соответствует ли тот социальный уровень, который прописан в законах, реалиям настоящего. Поэтому здесь важно подробно расписать эти пункты в Конституции или, как это делали другие страны, отказаться от подобных формулировок. Поскольку правительство не может выполнять их на практике, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Также очень важно, чтобы Основной закон имел положения, не позволяющие правительству или другим ветвям власти игнорировать предписания Конституции.

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Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что внесение изменений в Конституцию — не панацея для лучшей жизни украинцев.

По его мнению, для построения более демократической страны нам необходимы комплексные изменения в 4-й (полномочия Верховной Рады), 5-й (полномочия Президента Украины) и 6-й (полномочия Кабинета Министров) разделы Конституции Украины. В определенных положениях есть несбалансированность и пробелы – все это требует исправлений.

— В первую очередь, мы должны определить, какую хотим республику: парламентско-президентскую, президентско-парламентскую или парламентскую. После мы должны определить полномочия ветвей власти… Например, по факту у нас президент вмешивается в слишком много не касающихся его вопросов, — заметил Богдан Бондаренко.

По словам эксперта, на конституционном уровне следует завершить децентрализацию, есть моменты, касающиеся правосудия. За каденцию пятого президента Петра Порошенко вносились предложения по изменениям в 10-й раздел об Автономной Республике Крым.

– Тогда нарабатывали какие-то изменения, но вопрос с тех пор завис, – говорит Богдан Бондаренко.

Он подчеркивает, что любые изменения в Основной закон должны быть внесены комплексно, и их нужно хорошо продумывать.

Эксперт отмечает, что украинцы, к сожалению, плохо знают Конституцию, а достаточно значительный процент ее вообще не читали.

— Социология показывает, что больше тех украинцев, которые хотят переписать Конституцию, чем тех, кто ее прочитал. К тому же люди обычно говорят о своих правах, прописанных в Конституции, но там есть еще и обязанности. Но об этом почему-то забывают, – подчеркнул Богдан Бондаренко.

Изменения в Конституцию Украины

Каждый президент Украины пытался внести свои поправки в Конституцию.

В 2000 году президент Леонид Кучма вынес на референдум четыре вопроса об изменениях в Основной закон:

  • о праве президента распускать Верховную Раду, если в течение месяца не была сформирована коалиция или в течение трех месяцев не утвердили бюджет;
  • о лишении народных депутатов неприкосновенности;
  • о сокращении количества нардепов с 450 до 300;
  • о введении двухпалатного парламента.

Хотя украинцы поддержали изменения в Конституцию, их не поддержала Верховная Рада – не хватило голосов.

В конце 2004 года прошла масштабная конституционная реформа по инициативе Кучмы. В частности, предполагалось:

  • превращение Украины в парламентско-президентскую республику;
  • увеличение срока полномочий Верховной Рады с 4 до 5 лет;
  • выборы в парламент на пропорциональной основе;
  • правительство формируется парламентской коалицией, премьер-министр назначается Радой по представлению президента;
  • в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности исполняет глава Верховной Рады.

У президента Виктора Ющенко было две попытки внести изменения, но не удалось. В частности, правки в закон О Конституционном Суде Украины, где предполагалось, что судей КСУ назначает президент своим указом. Однако профильный комитет Верховной Рады направил инициативу на доработку.

В марте 2009 года Виктор Ющенко представил свой вариант Конституции Украины. Но тогда у Рады не хватило голосов, чтобы отправить документ в Конституционный Суд.

Партия регионов после обретения Виктором Януковичем полномочий президента обратилась в КСУ о признании конституционной реформы 2004 года незаконной. В сентябре 2010 года суд принял соответствующее решение.

А вот в начале 2014 года, после Евромайдана, мы вернулись к варианту Конституции 2004 года.

Пятый президент Петр Порошенко является автором изменений в Основной закон в части правосудия. Кроме того, при его каденции в Конституции закрепили стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

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Президент Владимир Зеленский предложил несколько изменений в Конституцию, в частности: отмену адвокатской монополии, законодательную инициативу народа, а также сокращение численности народных депутатов до 300.

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