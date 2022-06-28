Июнь, 28 в 8:00

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечается День Конституции. Этот документ Верховная Рада приняла в 1996 году. Однако с тех пор Основной закон претерпел немало изменений. В то же время неизменным остается соблюдение положений Конституции, что и определяет государство как демократическое.

Факты ICTV пообщались с экспертами по поводу важных изменений, которые нужны нашей Конституции.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что украинская Конституция во время своего принятия была одной из самых демократических в Европе, а возможно, и в мире. Наше общество получило хорошую основу для построения демократической страны.

Сейчас смотрят

Внесение изменений в Конституцию является естественным процессом, а правки в наш Основной закон были закономерными с учетом тех событий, которые происходили в стране.

– У нас было восемь попыток изменить Конституцию. Но они все, по большому счету, сводились к урегулированию в треугольнике президент – Верховная Рада – Кабинет министров. Здесь у нас остаются определенные проблемы, но не самой Конституции, а создания дополнительных законов, которые детализировали бы те или иные положения Конституции, — отмечает Рейтерович.

Он напоминает, что есть закон о Кабинете министров, о регламенте Верховной Рады, но на сегодня нет закона о полномочиях президента Украины.

— Президент имеет очень много неформальных полномочий, таких как право вето. Так вот в определенных моментах оно выглядит слишком прерогативой, особенно в парламентско-президентской республике, — отмечает Рейтерович.

По мнению политолога, не менее важные изменения в Конституцию должны относиться к судебной ветви власти.

Законодателям также следует пересмотреть первую и третью статьи Основного закона относительно соответствия настоящему. В первую очередь это касается понятия социально-правового государства.

— Мы являемся правовым государством, но остаемся ли социальным. Соответствует ли тот социальный уровень, который прописан в законах, реалиям настоящего. Поэтому здесь важно подробно расписать эти пункты в Конституции или, как это делали другие страны, отказаться от подобных формулировок. Поскольку правительство не может выполнять их на практике, — подчеркнул Игорь Рейтерович.

Также очень важно, чтобы Основной закон имел положения, не позволяющие правительству или другим ветвям власти игнорировать предписания Конституции.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что внесение изменений в Конституцию — не панацея для лучшей жизни украинцев.

По его мнению, для построения более демократической страны нам необходимы комплексные изменения в 4-й (полномочия Верховной Рады), 5-й (полномочия Президента Украины) и 6-й (полномочия Кабинета Министров) разделы Конституции Украины. В определенных положениях есть несбалансированность и пробелы – все это требует исправлений.

— В первую очередь, мы должны определить, какую хотим республику: парламентско-президентскую, президентско-парламентскую или парламентскую. После мы должны определить полномочия ветвей власти… Например, по факту у нас президент вмешивается в слишком много не касающихся его вопросов, — заметил Богдан Бондаренко.

По словам эксперта, на конституционном уровне следует завершить децентрализацию, есть моменты, касающиеся правосудия. За каденцию пятого президента Петра Порошенко вносились предложения по изменениям в 10-й раздел об Автономной Республике Крым.

– Тогда нарабатывали какие-то изменения, но вопрос с тех пор завис, – говорит Богдан Бондаренко.

Он подчеркивает, что любые изменения в Основной закон должны быть внесены комплексно, и их нужно хорошо продумывать.

Эксперт отмечает, что украинцы, к сожалению, плохо знают Конституцию, а достаточно значительный процент ее вообще не читали.

— Социология показывает, что больше тех украинцев, которые хотят переписать Конституцию, чем тех, кто ее прочитал. К тому же люди обычно говорят о своих правах, прописанных в Конституции, но там есть еще и обязанности. Но об этом почему-то забывают, – подчеркнул Богдан Бондаренко.

Изменения в Конституцию Украины

Каждый президент Украины пытался внести свои поправки в Конституцию.

В 2000 году президент Леонид Кучма вынес на референдум четыре вопроса об изменениях в Основной закон:

о праве президента распускать Верховную Раду, если в течение месяца не была сформирована коалиция или в течение трех месяцев не утвердили бюджет;

о лишении народных депутатов неприкосновенности;

о сокращении количества нардепов с 450 до 300;

о введении двухпалатного парламента.

Хотя украинцы поддержали изменения в Конституцию, их не поддержала Верховная Рада – не хватило голосов.

В конце 2004 года прошла масштабная конституционная реформа по инициативе Кучмы. В частности, предполагалось:

превращение Украины в парламентско-президентскую республику;

увеличение срока полномочий Верховной Рады с 4 до 5 лет;

выборы в парламент на пропорциональной основе;

правительство формируется парламентской коалицией, премьер-министр назначается Радой по представлению президента;

в случае досрочного прекращения полномочий президента его обязанности исполняет глава Верховной Рады.

У президента Виктора Ющенко было две попытки внести изменения, но не удалось. В частности, правки в закон О Конституционном Суде Украины, где предполагалось, что судей КСУ назначает президент своим указом. Однако профильный комитет Верховной Рады направил инициативу на доработку.

В марте 2009 года Виктор Ющенко представил свой вариант Конституции Украины. Но тогда у Рады не хватило голосов, чтобы отправить документ в Конституционный Суд.

Партия регионов после обретения Виктором Януковичем полномочий президента обратилась в КСУ о признании конституционной реформы 2004 года незаконной. В сентябре 2010 года суд принял соответствующее решение.

А вот в начале 2014 года, после Евромайдана, мы вернулись к варианту Конституции 2004 года.

Пятый президент Петр Порошенко является автором изменений в Основной закон в части правосудия. Кроме того, при его каденции в Конституции закрепили стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский предложил несколько изменений в Конституцию, в частности: отмену адвокатской монополии, законодательную инициативу народа, а также сокращение численности народных депутатов до 300.