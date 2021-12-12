Для внедрения инициативы президента Владимира Зеленского о множественном гражданстве не нужно будет менять Конституцию Украины.

Об этом заявил в одном из интервью народный депутат (Слуга народа), представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, президентская инициатива не противоречит нормам действующего закона О гражданстве Украины. В этом документе прописано, что если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, в отношениях с Украиной он считается только украинцем.

– Действующий закон Украины о гражданстве и так уже много лет де-факто позволяет иметь множественное гражданство. Потому что в нем четко указано, что если гражданин Украины приобретает иностранное гражданство, он в отношениях с Украиной считается только гражданином Украины. А если иностранец приобретает украинское гражданство, то в отношениях с Украиной также считается только гражданином Украины, — отметил Вениславский.

Он уточнил, что в законодательных инициативах Зеленского также сделан упор на этих нормах. В то же время президентский законопроект (№ 6368) содержит несколько важных новаций:

1. Иностранцу, который захочет получить гражданство Украины, не нужно будет отказываться от иностранного (в действующем законодательстве такая возможность не предусмотрена).

– В инициативах президента предусмотрено, что это (отказ от иностранного гражданства, — Ред.) не является обязательным, кроме тех стран, которые будут отнесены Кабинетом министров к странам с повышенным миграционным риском. И, конечно, это невозможно с гражданами страны-агрессора, – объяснил Вениславский.

По его словам, это позволит представителям украинской диаспоры получить гражданство Украины, не выходя из гражданства страны проживания.

2. Президентский законопроект позволит приобретать гражданство Украины по территориальному признаку (если у человека отец, мать, дедушка или бабушка проживали на территориях, провозглашенных Украинским государством).

– Если они проживали на этих территориях, то им даже не нужно принимать гражданство. Им нужно будет просто обрести гражданство путем территориального происхождения. В данном случае это отдельная процедура, более простая, не требующая проживания в Украине в течение последних 5 лет, — подчеркнул Вениславский.

Нардеп напомнил, что один из инициированных Зеленским законопроектов предусматривает, что лица с иностранным гражданством не будут иметь права занимать должности в госорганах Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде анонсировал внесение законопроекта о множественном гражданстве. Глава государства отмечал, что этот документ позволит представителям диаспоры, проживающим в США, Канаде и странах Евросоюза, одновременно иметь как гражданство Украины, так и страны проживания.

Уже 2 декабря Владимир Зеленский внес в ВР сразу пять законопроектов, касающихся множественного гражданства, а также противодействия угрозам в сфере гражданства.

В частности, чиновников в Украине хотят обязать декларировать множественное гражданство. А за ложь в таких декларациях хотят ввести уголовную ответственность.

Инициативу президента о множественном гражданстве планируют рассмотреть в парламенте в 2022 году.

Источник: Телеканал Дом