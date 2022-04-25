Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не видит необходимости вносить изменения в Конституцию Украины в части намерений вступления в НАТО, даже если наше государство получит гарантии безопасности от других стран.

Об этом глава парламента рассказал в одном из интервью. Стефанчук объяснил, что членство в НАТО может рассматриваться как перспектива на будущее. В то же время, гарантиями безопасности от других государств Украина могла бы пользоваться уже сейчас.

– Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А что-либо, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС, – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем. Мы уже подписали Будапештский меморандум на будущее, который не прошел проверку, — отметил Стефанчук.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что изменения в Конституцию Украины парламент вносить не будет, спикер ВР ответил утвердительно.

– Не будем. Изменение Конституции – не является и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого, – заверил Стефанчук.

Он добавил, что приоритетом для украинских властей является безопасность Украины и ее граждан. Именно поэтому нарабатываются гарантии безопасности.

– Мы должны понимать, что за каждым днем промедления стоят человеческие жизни. Мы должны быть гибкими и искать те варианты, которые дадут нам приоритет, какими для нас являются безопасность страны и безопасность каждого гражданина… Но это точно не должен быть Будапештский меморандум. Это должна быть четко прописанная, юридически мотивированная вещь, которая позволит каждому украинцу сказать: Война завершена. Гаранты безопасности стоят, в случае чего они сделают первое, второе, третье, четвертое. Давайте отстраивать страну, – объяснил свое видение спикер парламента.

Стефанчук подчеркнул, что красными линиями, которые не переступят украинские власти, являются территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины.

Как известно, в конце марта украинская делегация во время переговоров с российской стороной в Стамбуле (Турция) представила свои официальные предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

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Речь идет о подписании международного договора о гарантиях безопасности для нашего государства. Киев хочет видеть среди гарантов США, Великобританию, Францию, Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и другие страны.

16 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, США, Италия и Турция предварительно сообщили о готовности стать гарантами безопасности Украины.