Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за решения признать “Л/ДНР”
Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипотношений с Сирией и введении санкций против юридических и физических лиц этого государства.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за решения последней признать так называемую независимость террористических “ЛНР” и “ДНР”.
В МИД отмечают, что это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым нарушением украинского законодательства, Устава ООН и норм международного права.
— Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в Кремле, — говорится в заявлении МИД Украины.
Кроме разрыва дипломатических отношений с Сирией, однако без разрыва консульских отношений, украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.
– Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте, – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Сирией террористических группировок “Л/ДНР” у Украины не будет никаких отношений с Дамаском.