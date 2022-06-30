Июнь, 30 в 16:10

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипотношений с Сирией и введении санкций против юридических и физических лиц этого государства.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией из-за решения последней признать так называемую независимость террористических “ЛНР” и “ДНР”.

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В МИД отмечают, что это является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также грубым нарушением украинского законодательства, Устава ООН и норм международного права.

— Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в Кремле, — говорится в заявлении МИД Украины.

Кроме разрыва дипломатических отношений с Сирией, однако без разрыва консульских отношений, украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

– Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте, – отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Сирией террористических группировок “Л/ДНР” у Украины не будет никаких отношений с Дамаском.