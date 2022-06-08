Июнь, 08 в 18:40

Российская Федерация украла около 600 тыс. тонн аграрной продукции украинских предприятий.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

– Россия украла около 600 тыс. тонн с аграрных предприятий Украины. Продукцию вывозили на территорию оккупированного Крыма, а затем через порты украинские продукты вывозят в международные порты. Пока известно, что около 100 тыс. тонн продукции было переправлено в Сирию, — отметил он.

По его словам, все эти факты публично известны, а Офис генпрокурора Украины открыл в отношении них уголовные производства. Кроме того, этой информацией заинтересовалось Главное управление разведки при Минобороны.

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— Такие действия России преследуют сразу две цели – поставить продовольствие в свои федеративные округа. Особенно те, которые не являются аграрными. Вторая цель – коммерческая составляющая. То, что вывозится – это десятки и десятки миллионов долларов, – пояснил Денис Марчук.

Он заявил, что похищение зерна происходит по принуждению украинских фермеров отдавать товар за бесценок, а если они отказываются, оккупанты отбирают агропродукцию. Кроме того, оккупационные “власти” выдают “документы” о “национализации” украинского имущества, добавил Марчук.

Ранее Великобритания призвала расследовать сообщения о воровстве украинского зерна со стороны РФ.

Источник: Media Center Ukraine — Ukrinform