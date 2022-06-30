Июнь, 29 в 23:25

После признания Сирией террористических группировок “ЛДНР” у Украины не будет никаких отношений с официальным Дамаском, а санкции против Сирии будут ужесточены.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного вечернего обращения 29 июня.

— Россия все же выдавила из Сирии сообщения о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств. Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет еще больше, — сказал президент.

Владимир Зеленский также прокомментировал визит в Киев президента Индонезии Джоко Видодо, что стало первым визитом индонезийского лидера в Украину за годы независимости. Он назвал Индонезию очень влиятельным государством, которое может пострадать от продовольственного кризиса, спровоцированного Россией.

Сейчас смотрят

– И еще одна оптимистичная и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воинов из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев, один полицейский. Самому старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников Азовстали, — сказал он.

Президент поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто работал на этот результат.

– Но об этом со временем. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку, – сказал он.

Президент рассказал, что утром 29 июня принял участие в заседании саммита НАТО.

– Это особый саммит. Саммит трансформации. Альянс меняет свою стратегию в ответ на агрессивную антиевропейскую политику России и российскую войну против нашего государства. Очевидно, что обеспечить безопасность в Европе в таких условиях невозможно без нашего государства. И мы сделаем все, чтобы эта очевидность была трансформирована в конкретные решения – для Украины, для Альянса, – сказал он.

Владимир Зеленский призвал предоставить Украине “четкие гарантии безопасности”.

— Они у нас будут, и я сегодня обратился с призывом к членам НАТО найти такой формат решений, который предусматривал бы полноценное участие Украины в нашей общей европейской архитектуре безопасности, — сказал он.

Президент добавил, что призвал государства НАТО ускорить поставки систем противоракетной обороны для Украины и значительно усилить давление на государство-террориста Россию.

Кроме того, президент прокомментировал ракетные удары РФ по Николаеву.

— Сразу 10 ракет, и все – по гражданским объектам, доказывает абсолютно для всех в мире, что давления на Россию недостаточно. Одна из этих ракет, сверхзвуковая противокорабельная ракета Оникс, разрушила обычную пятиэтажку, – сказал он.

По его данным, в настоящее время в Николаеве известно о пяти погибших.

Кроме того, он упомянул и о ракетных ударах по Очакову, Днепру и обстрелах Харьковщины и Сумской области. Отдельно он указал на обстрелы городов на Донбассе — Лисичанск, Авдеевка и общины Бахмутского направления. Президент заявил, что Украина делает все, чтобы обеспечить украинских военных современной артиллерией для отпора оккупантам.