$1,9 млрд плюс предварительные договоренности на $1 млрд: Шмыгаль о конференции в Лугано

Июль, 07 в 19:28

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку рассказал об итогах двухдневной конференции в Лугано (Швейцария).

– Это важный политический момент. Мы подписали декларацию – 35 стран-участниц, более 10 международных финансовых организаций и союзов, поддерживающих нас. Определили ключевые принципы будущего восстановления. Это партнерство. Украина сыграет ключевую роль. Утвердили проект плана восстановления, который шесть недель готовили около 3 тыс. экспертов. Фактически он станет основой будущего плана восстановления, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, один из ключевых моментов этой конференции – масса переговоров и десятки договоренностей о выделении средств.

– Это более $1,9 млрд плюс есть предварительные договоренности на сумму свыше $1 млрд. В целом это успешная поездка и с точки зрения политической, и с точки зрения финансовой поддержки. В дальнейшем мы будем развивать это сотрудничество. Мы уже договорились, что следующая конференция состоится в Великобритании, – добавил Шмигаль.

Также впервые на международном уровне зафиксировано, что Украина будет восстанавливаться, в частности, за счет конфискованных российских активов.

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Кроме того, в следующем году совместно с известными учеными мира на базе Еврокомиссии в Германии планируется научная конференция по предстоящему восстановлению, отметил премьер.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.