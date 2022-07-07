Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

$1,9 млрд плюс попередні домовленості на $1 млрд: Шмигаль про конференцію в Лугано

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку розповів про підсумки дводенної конференції в Лугано (Швейцарія).

– Це важливий політичний момент. Ми підписали декларацію – 35 країн-учасниць, більше 10 міжнародних фінансових організацій і союзів, які нас підтримують. Визначили ключові принципи майбутнього відновлення. Це партнерство. Україна відіграє ключову роль. Затвердили проєкт плану відновлення, який шість тижнів готували майже 3 тис. експертів. Фактично він стане основою майбутнього плану відновлення, – наголосив глава уряду.

За його словами, один із ключових моментів цієї конференції – це маса переговорів та десятки домовленостей про виділення коштів.

– Це понад $1,9 млрд плюс є також попередні домовленості на суму понад $1 млрд. Загалом це успішна поїздка і з точки зору політичної, і з точки зору фінансової підтримки. Надалі ми розвиватимемо цю співпрацю. Ми вже домовилися, що наступна конференція відбудеться у Великій Британії, – додав Шмигаль.

Також вперше на міжнародному рівні зафіксовано, що Україна буде відбудовуватися, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.

Зараз дивляться

Окрім того, наступного року спільно з відомим науковцями світу на базі Єврокомісії у Німеччині планується наукова конференція щодо майбутнього відновлення, відзначив прем’єр.

Читайте
Сім принципів відбудови України: в Лугано затвердили підсумкову декларацію

Повну версію інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка