$1,9 млрд плюс попередні домовленості на $1 млрд: Шмигаль про конференцію в Лугано

Липень, 07 в 19:28

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку розповів про підсумки дводенної конференції в Лугано (Швейцарія).

– Це важливий політичний момент. Ми підписали декларацію – 35 країн-учасниць, більше 10 міжнародних фінансових організацій і союзів, які нас підтримують. Визначили ключові принципи майбутнього відновлення. Це партнерство. Україна відіграє ключову роль. Затвердили проєкт плану відновлення, який шість тижнів готували майже 3 тис. експертів. Фактично він стане основою майбутнього плану відновлення, – наголосив глава уряду.

За його словами, один із ключових моментів цієї конференції – це маса переговорів та десятки домовленостей про виділення коштів.

– Це понад $1,9 млрд плюс є також попередні домовленості на суму понад $1 млрд. Загалом це успішна поїздка і з точки зору політичної, і з точки зору фінансової підтримки. Надалі ми розвиватимемо цю співпрацю. Ми вже домовилися, що наступна конференція відбудеться у Великій Британії, – додав Шмигаль.

Також вперше на міжнародному рівні зафіксовано, що Україна буде відбудовуватися, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.

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Окрім того, наступного року спільно з відомим науковцями світу на базі Єврокомісії у Німеччині планується наукова конференція щодо майбутнього відновлення, відзначив прем’єр.

Повну версію інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Фактів ICTV.