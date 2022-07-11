В Херсонской области ВСУ уничтожили четыре российских склада с боеприпасами

Июль, 10 в 21:28

В Херсонской области оккупанты терпят большие потери в результате ударов ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины. ВСУ уничтожили четыре российских склада с боеприпасами и ударили по пункту управления Росгвардии.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Среди потерь – около 15 российских военных и более 60 единиц техники.

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– Среди них 57 – бронированная и автомобильная техника, в частности, командно-штабные машины, уничтоженные в Чернобаевке вчера, а также противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы.

Согласно сообщению, другая бронированная и автомобильная техника уничтожена украинскими бойцами на российских позициях вдоль линии столкновения.