Липень, 10 в 22:29

Всі російські вбивці понесуть покарання за воєнні злочини в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

– У місті Часів Яр на Донеччині продовжується рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновані два багатоповерхівки. Під завалами десятки людей, шістьох вдалося врятувати, у списку загиблих 15 прізвищ. На жаль, це не остаточна кількість. Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає наказ на такі удари, кожен, хто їх здійснює по наших містах і житлових районах, вбиває абсолютно усвідомлено.

За його словами, після таких ракетних ударів російські вбивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли.

Зараз дивляться

– Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б’є по наших містах із реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську й Вугледару на Донеччині, – усі вони будуть знайдені.

Українська армія міцно тримається та відбиває штурми російської армії на різних напрямках, наголосив президент.

– Це так само невідворотно, як і покарання для окупантів. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз – і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки разом – абсолютно всі, кожен українець, кожна українка.