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Факты / Украина / Политика

Свобода Украины – это свобода Польши: Зеленский встретился с Блащаком

Марта Бондаренко, редактор ленты
Свобода Украины – это свобода Польши: Зеленский встретился с Блащаком
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Польский министр поблагодарил народ Украины за отчаянную борьбу против российского агрессора.

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— Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас, – сказал министр Блащак.

В свою очередь президент Зеленский поблагодарил Польшу за всестороннюю поддержку Украины, в частности, Вооруженных сил.

– Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии, – отметил Владимир Зеленский.

Президент уверен, что в мирное время Украина и Польша будут еще больше сближаться и усиливать оборонное сотрудничество.

Зеленский от имени украинского народа поблагодарил Польшу за поддержку наших граждан, вынужденных покинуть Украину из-за боевых действий.

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Источник: Офис президента
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