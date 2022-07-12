Июль, 12 в 18:41

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Польский министр поблагодарил народ Украины за отчаянную борьбу против российского агрессора.

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— Спасибо, господин президент, за вашу позицию, потому что свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас, – сказал министр Блащак.

В свою очередь президент Зеленский поблагодарил Польшу за всестороннюю поддержку Украины, в частности, Вооруженных сил.

– Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии, – отметил Владимир Зеленский.

Президент уверен, что в мирное время Украина и Польша будут еще больше сближаться и усиливать оборонное сотрудничество.

Зеленский от имени украинского народа поблагодарил Польшу за поддержку наших граждан, вынужденных покинуть Украину из-за боевых действий.