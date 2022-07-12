Липень, 12 в 18:41

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Польський міністр подякував народу України за відчайдушну боротьбу проти російського агресора.

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– Дякую, пане президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас, – сказав міністр Блащак.

Своєю чергою президент Зеленський подякував Польщі за всебічну підтримку України, зокрема Збройних сил.

– Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію, – зауважив Володимир Зеленський.

Президент впевнений, що в мирний час Україна та Польща ще більше зближуватимуться і посилюватимуть оборонну співпрацю.

Зеленський від імені українського народу подякував Польщі за підтримку наших громадян, які змушені були залишити Україну через бойові дії.