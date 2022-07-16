Июль, 15 в 22:12

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию об отставке министра социальной политики Марины Лазебной.

Он отметил, что сегодня поступило ее заявление. Вопрос об отставке Лазебной будет вынесен на рассмотрение на ближайшем заседании парламента.

— По поводу заявления Марины Лазебной. Сегодня заявление поступило в Верховную Раду Украины. Министр просит рассмотреть ее отставку. На ближайшем заседании Парламента вопрос будет вынесен на рассмотрение, – написал Стефанчук.

Напомним, что Марина Лазебная возглавляет Министерство социальной политики более двух лет – с 4 марта 2020-го. Перед этим занимала должность главы Государственной социальной службы (с 2013 года).

Сейчас смотрят

Детальнее о Марине Лазебной — читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минсоцполитики