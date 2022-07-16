Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про відставку міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Він зазначив, що сьогодні надійшла її заява. Питання щодо відставки Лазебної буде винесено на розгляд на найближчому засіданні парламенту.

– Щодо заяви Марини Лазебної. Так, сьогодні заява надійшла до Верховної Ради України. Міністерка просить розглянути її відставку. На найближчому засіданні Парламенту питання буде винесено на розгляд, – написав Стефанчук.

Нагадаємо, що Марина Лазебна очолює Міністерство соціальної політики більше двох років – з 4 березня 2020-го. Перед цим обіймала посаду голови Державної соціальної служби (з 2013 року).

Зараз дивляться

Детальніше про Марину Лазебну – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Мінсоцполітики