Баканов и Венедиктова еще не уволены – их ожидает проверка: объяснение ОП

Июль, 18 в 11:54

Отстранение Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова от должностей – не означает увольнение, их еще ожидают служебные проверки и расследования, заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона.

– Сейчас об увольнении этих должностных лиц речь не идет. А речь идет о том, что генерального прокурора отстранили от должности, а главу СБУ временно отстранили от исполнения обязанностей. Это связано с тем, что президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных предателей, – объяснил чиновник.

По его словам, в этих силовых органах продолжают выявлять коллаборантов, поэтому, чтобы предупредить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, глава государства принял соответствующие решения об отстранении от должности.

– Та динамика, с которой постоянно возникают враги государства в ключевых правоохранительных органах, заставила президента принять такие временные меры, – добавил Смирнов.

По результатам служебных проверок и расследований президент будет решать, вносить ли в парламент представление о предоставлении согласия на увольнение генерального прокурора и главы СБУ, подчеркнул он.

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