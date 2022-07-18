Баканова і Венедіктову ще не звільнено – на них чекає перевірка: пояснення ОП

Липень, 18 в 11:54

Відсторонення Ірини Венедіктової та усунення Івана Баканова від посад – не означає звільнення, на них ще чекають службові перевірки та розслідування, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов в ефірі телемарафону.

– Зараз про звільнення цих посадовців не йдеться. А йдеться про те, що генерального прокурора відсторонили від посади, а голову СБУ тимчасово усунули від виконання обов’язків. Це пов’язано з тим, що президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів щодо очищення від колаборантів і державних зрадників, – пояснив чиновник.

За його словами, у цих силових органах продовжують виявляти колаборантів, тому, щоб попередити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, глава держави ухвалив відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення.

– Та динаміка, з якою постійно виникають вороги держави у ключових правоохоронних органах, змусила президента ухвалити такі тимчасові заходи, – додав Смирнов.

За результатами службових перевірок та розслідувань президент буде вирішувати, чи вносити до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора та голови СБУ, наголосив він.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський 17 липня підписав укази про усунення від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відстороння генерального прокурора Ірини Венедіктової.