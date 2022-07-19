Рада создала ВСК для контроля за использованием западного вооружения

Июль, 19 в 16:45

Верховная Рада во вторник, 19 июля, создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров для борьбы с агрессией России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

Главой ВСК стал народный депутат от Голоса Рустем Умеров. Предварительно срок действия комиссии будет составлять один год.

Сейчас смотрят

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента.

Согласно постановлению №7563, в задачи комиссии входит подготовка и предоставление законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной материально-технической помощи, в частности вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против РФ.

ВСК также должна осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний относительно случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

14 июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал депутатов Рады сделать процесс использования Украиной западного оружия максимально открытым.

Он предложил создать ВСК по контролю за использованием оружия, которое Украина получает от партнеров. Предложение Ермака прозвучало на фоне обвинений в его адрес со стороны конгрессмена США Виктории Спартц.

Источник: Алексей Гончаренко