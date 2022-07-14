На фоне обвинений Спартц: Ермак инициирует создание комиссии по контролю поступлений оружия

Июль, 14 в 14:00

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, на фоне обвинений в свой адрес со стороны конгрессмена США Виктории Спартц, призвал депутатов Верховной Рады сделать процесс использования Украиной западного оружия максимально открытым.

Он предложил создать временную специальную комиссию по контролю за использованием оружия, которую Украина получает от партнеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 14 июля.

— Вопрос оружия для нашего государства – это приоритет. Мы все видим, как уже изменяют ситуацию на поле боя западные пушки, САУ, HIMARS и другие виды вооружений. Нам нужно больше оружия для освобождения территорий, мы не дадим россиянам победить, и сделаем все, чтобы выгнать их с нашей земли, – отметил Ермак.

Он добавил, что цель создания комиссии – максимальная прозрачность, насколько это возможно в условиях военного положения.

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По словам Ермака, парламент как законодательный орган должен быть вовлечен в контроль оборонной помощи союзников.

– Все полученное западное оружие находится на учете и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет еще более открытым, — заявил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что прозрачность – лучший рецепт против российских манипуляций и фейков.

Обвинения Спартц в адрес Ермака

Американский конгрессмен Виктория Спартц обвинила Андрея Ермака в связях с Россией, и указала на недостаток контроля за использованием предоставленного Украине оружия.

Она также упрекнула руководителя ОП в умышленном затягивании назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) через своего заместителя Олега Татарова (сотрудник Министерства внутренних дел во времена президентства Виктора Януковича, ныне — ответственный в ОП за правоохранительное направление. — Ред.).

После этого украинский МИД обвинил Спартц в попытках использовать Украину во внутриполитической борьбе в США. Ведомство назвало заявления Спартц “нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией”.

В Госдепартаменте в ответ на заявления Спартц отметили, что не сомневаются в надлежащем использовании Украиной предоставленного оружия.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак