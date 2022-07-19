Рада створила ТСК для контролю за використанням західного озброєння

Липень, 19 в 16:45

Верховна Рада у вівторок, 19 липня, створила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) для контролю за використанням західного озброєння, яке Україна отримує від партнерів для боротьби з агресією Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.

Головою ТСК став народний депутат від Голосу Рустем Умєров. Попередньо, термін дії комісії становитиме один рік.

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До складу ТСК увійдуть 15 народних депутатів із усіх фракцій та груп парламенту.

Відповідно до постанови №7563, до завдань комісії входить підготовка та надання законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю за використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти РФ.

ТСК також має здійснювати збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу чи використання міжнародної допомоги.

14 липня керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав депутатів Ради зробити процес використання Україною західної зброї максимально відкритим.

Він запропонував створити ТСК з контролю над використанням зброї, яку Україна отримує від партнерів. Пропозиція Єрмака прозвучала на тлі звинувачень на його адресу з боку конгресменки США Вікторії Спартц.

Джерело: Олексій Гончаренко