Июль, 19 в 22:11

Глава Слуги народа Елена Шуляк досрочно прекратила полномочия нардепа Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации партии.

Об этом сообщили в партии Слуга народа. Полномочия Тищенко прекратили с 19 июля.

– В условиях полномасштабной войны с Россией, партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, которую проводят тысячи членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами, – отметила Шуляк.

По ее словам, именно от региональных организаций зависит эффективность выполнения задач, которые перед партией ставит президент и украинское общество.

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— Репутационная безупречность, эффективность решений и прочная связь с людьми — такими принципами созданная президентом партия и делегировавшая монобольшинство в парламент будет руководствоваться на практике, — добавила она.

В партии также подчеркнули, что временно исполняющим обязанности главы областной организации назначили Виктора Микиту – главу Закарпатской ОВА.

Тищенко обязан до 19 октября обеспечить проведение собрания Закарпатской организации СН для решения вопроса об избрании нового главы областной организации.

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Источник: Слуга народа