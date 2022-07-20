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Факти / Україна / Політика

Шкодить репутації партії: Тищенка зняли з посади голови Закарпатської організації Слуги народу

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Микола Тищенко
Фото: УНІАН

Голова Слуги народу Олена Шуляк достроково припинила повноваження нардепа Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації партії.

Про це повідомили у партії Слуга народу. Повноваження Тищенка припинили з 19 липня.

– В умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками, – зазначила Шуляк.

За її словами, саме від регіональних організацій наразі залежить ефективність виконання завдань, які перед партією ставить президент і українське суспільство.

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– Репутаційна бездоганність, ефективність рішень та міцний зв’язок із людьми – такими принципами партія, що створена президентом, і делегувала монобільшість до парламенту, буде керуватися на практиці, – додала вона.

У партії також наголосили, що тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації призначили Віктора Микиту – голову Закарпатської ОВА.

Тищенко зобов’язаний до 19 жовтня забезпечити проведення зборів Закарпатської організації СН для вирішення питання про обрання нового голови обласної організації.

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Джерело: Слуга народу 

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