Июль, 19 в 19:23

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Документ под № 518 обнародован на официальном сайте главы государства.

– Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора, — говорится в тексте документа.

Ранее сегодня Верховная Рада дала согласие на увольнение Венедиктовой президентом. За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.

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Процедура увольнения генпрокурора определена статьей 63 Закона Украины О прокуратуре.

– Президент Украины подает в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение с должности генерального прокурора, — говорится в законе.

Зеленский подписал указ по Венедиктовой после получения такого согласия ВР.

Как известно, 17 июля президент отстранил ее от должности генпрокурора, а затем внес представление на увольнение в парламент. Исполнение обязанностей руководителя Офиса генпрокурора возложено на Алексея Симоненко, который был заместителем Венедиктовой.

Следует отметить, что политическая карьера экс-главы Офиса генпрокурора после увольнения не завершится. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову может ожидать назначение на дипломатическом фронте.

Нардеп также сообщил, что с кандидатурой на должность следующего генпрокурора власти планируют определиться между 17 и 19 июля.

Ирина Венедиктова заняла должность генерального прокурора 17 марта 2020 года. До этого она была исполняющей обязанности руководителя ГБР (Государственного бюро расследований), а ранее народным депутатом от Слуги народа.