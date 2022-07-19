Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика

Венедиктова официально уволена с должности генпрокурора: президент подписал указ

Юлия Соколова, редактор ленты
Венедиктова официально уволена с должности генпрокурора: президент подписал указ
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Документ под № 518 обнародован на официальном сайте главы государства.

– Уволить Венедиктову Ирину Валентиновну с должности генерального прокурора, — говорится в тексте документа.

Ранее сегодня Верховная Рада дала согласие на увольнение Венедиктовой президентом. За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.

Сейчас смотрят

Процедура увольнения генпрокурора определена статьей 63 Закона Украины О прокуратуре.

– Президент Украины подает в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение с должности генерального прокурора, — говорится в законе.

Зеленский подписал указ по Венедиктовой после получения такого согласия ВР.

Как известно, 17 июля президент отстранил ее от должности генпрокурора, а затем внес представление на увольнение в парламент. Исполнение обязанностей руководителя Офиса генпрокурора возложено на Алексея Симоненко, который был заместителем Венедиктовой.

Следует отметить, что политическая карьера экс-главы Офиса генпрокурора после увольнения не завершится. По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Венедиктову может ожидать назначение на дипломатическом фронте.

Нардеп также сообщил, что с кандидатурой на должность следующего генпрокурора власти планируют определиться между 17 и 19 июля.

Ирина Венедиктова заняла должность генерального прокурора 17 марта 2020 года. До этого она была исполняющей обязанности руководителя ГБР (Государственного бюро расследований), а ранее народным депутатом от Слуги народа.

Читайте
На должность генпрокурора Украины есть две кандидатуры – СМИ

Источник: Офис президента
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка